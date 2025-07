Seniorze, możesz dostać ponad 5600 zł ekstra. Ale masz czas tylko do końca lipca na złożenie wniosku!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od początku roku wpłynął już milion wniosków o rentę wdowią, czyli o ustalenie korzystniejszego zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Osoby, które chcą otrzymać świadczenie za lipiec 2025 roku, muszą złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 31 lipca. Wnioski złożone później uruchomią wypłatę świadczenia od miesiąca ich wpłynięcia do Zakładu.

Czym jest renta wdowia i jak jest obliczana?

Renta wdowia to specjalne połączenie świadczeń, które ma zapewnić jak najkorzystniejsze warunki finansowe. Obliczana jest na dwa sposoby, a ostateczna kwota zależy od tego, która opcja jest korzystniejsza:

100 proc. Twojego świadczenia własnego (emerytury lub innego świadczenia emerytalno-rentowego) plus 15 proc. renty rodzinnej przysługującej po zmarłym małżonku.

100 proc. renty rodzinnej przysługującej po zmarłym małżonku plus 15 proc. Twojego świadczenia własnego.

ZUS podaje, że w 59 proc. przypadków najkorzystniejszą opcją jest ta druga, czyli 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia. Średnia kwota renty wdowiej wynosi obecnie 359 zł.

Dotychczasowe wypłaty renty wdowiej i harmonogram

ZUS uruchomił już wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną na łączną kwotę 792,6 mln zł, z czego 83 mln zł to kwota, o którą wzrosły wypłaty dzięki zastosowaniu tej korzystniejszej kombinacji świadczeń. Kolejne wypłaty renty wdowiej będą realizowane przez ZUS w lipcu zarówno w standardowych terminach, jak i w innych dniach. Od sierpnia świadczenia w zbiegu będą wypłacane łącznie w stałych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Decyzje ZUS i ewentualne odmowy

Od lipca ZUS rozpoczął również wysyłanie decyzji w sprawie renty wdowiej, w których wskazana jest wysokość przyznanego świadczenia. Pamiętaj, że moment otrzymania decyzji nie zawsze jest tożsamy z datą wypłaty pieniędzy. Możliwe jest, że świadczenie otrzymasz wcześniej niż decyzję. ZUS przetwarza także decyzje odmowne, których łączna liczba wynosi obecnie 24,1 tys. Najczęstsze powody odmów to:

Zbyt wysoka kwota aktualnie wypłacanego świadczenia (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury).

Nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Brak prawa do własnego świadczenia.

Ile wynosi maksymalna kwota renty wdowiej?

Maksymalna kwota renty wdowiej może wynieść 5 636 zł 73 gr brutto, co stanowi trzykrotność najniższej emerytury.

Warunki uprawniające do renty wdowiej

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, musisz spełnić łącznie wszystkie cztery poniższe warunki:

Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat.

Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej.

Nie być obecnie w związku małżeńskim.

Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę.

ZUS odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeśli osoba ubiegająca się nie spełni choćby jednego z tych warunków lub jeśli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń uwzględnianych w zbiegu przekroczy, lub będzie równa limitowi, czyli trzykrotności najniższej emerytury.

Realizacja wypłat renty wdowiej i możliwość odwołania

W niektórych przypadkach można otrzymać dwa przelewy: jeden z ZUS, drugi z innej instytucji. Jedną decyzją otrzyma się od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Drugą od drugiej instytucji - wówczas otrzyma się informację o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc. Należy pamiętać, że od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można odwołać się do sądu.

Inne instytucje przyjmujące wnioski o rentę wdowią

Wnioski o rentę wdowią przyjmują również inne organy emerytalno-rentowe, takie jak: