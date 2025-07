Aktualne ceny ropy WTI i Brent – wzrosty na giełdach

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,46 proc. do 66,85 USD.

Reklama

Cena Brent na ICE na wrzesień rośnie o 0,33 proc. do 68,88 USD za baryłkę.

Zapowiedź oświadczenia Trumpa ws. Rosji – wpływ na rynek

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wyda oświadczenie dotyczące Rosji, co wznieciło spekulacje dotyczące nałożenia większych sankcji na producenta ropy naftowej.

„Dziś rano ceny odrobiły część czwartkowych strat po tym, jak Trump zapowiedział, że w poniedziałek wyda oświadczenie w sprawie Rosji. Może to wywołać nerwowość na rynku w związku z możliwością dalszych sankcji wobec Rosji” – napisali analitycy ING w raporcie.

Trump wyraził frustrację prezydentem Rosji Władimirem Putinem z powodu braku postępów w sprawie pokoju z Ukrainą i nasilenia bombardowań ukraińskich miast przez Rosję.

Ataki Huti na Morzu Czerwonym – wpływ na ceny ropy

Analitycy BMI podali w raporcie, że napięte fundamenty rynkowe wraz z poprawiającym się sezonowym popytem również w pewnym stopniu wsparły ceny ropy, podobnie jak ponowne ataki Huti na statki pływające po Morzu Czerwonym.

Oznaką poprawy popytu była perspektywa wysyłki przez Arabię Saudyjską około 51 milionów baryłek ropy naftowej do Chin w sierpniu, co stanowi największą tego typu dostawę od ponad dwóch lat.

Porozumienie OPEC+ o zwiększeniu produkcji – presja na ceny

Na ceny w tym tygodniu presję wywarło zawarte w sobotę porozumienie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojuszników (OPEC+) o zwiększeniu produkcji o 548 tys. baryłek dziennie w sierpniu.

Analitycy ING twierdzą, że we wrześniu może nastąpić jeszcze jedna podwyżka, zanim nastąpi przerwa, dodają, że te podwyżki mogą doprowadzić do znacznej nadwyżki na globalnym rynku w czwartym kwartale, co nasili presję na spadek cen.

OPEC+ obniżyła swoje prognozy dotyczące globalnego popytu na ropę naftową w latach 2026-2029 z powodu spowolnienia popytu w Chinach.

OPEC+ podał, że średni popyt globalny w 2026 roku wyniesie prawdopodobnie 106,3 mln baryłek dziennie, w porównaniu ze 108 mln baryłek dziennie szacowanymi w ubiegłorocznej prognozie.