To, z czym mamy do czynienia, to przede wszystkim błędne decyzje, które były podejmowane w przeszłości; nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z wadą systemową - mówił w niedzielę o awarii układu przesyłowego oczyszczalni ścieków "Czajka" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Konferencję prasową władz Warszawy, w której poza Trzaskowskim uczestniczyli jego zastępca Robert Soszyński i prezes MPWiK Renata Tomusiak, poświęcono awarii układu przesyłowego oczyszczalni "Czajka", w efekcie której od soboty prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły. W ocenie Trzaskowskiego "to, z czym mamy do czynienia, to przede wszystkim błędne decyzje, które były podejmowane w przeszłości". "Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z wadą systemową" - powiedział. "Już w 1999 roku została podjęta decyzja, która była wtedy uznawana za kontrowersyjną, żeby nie budować dwóch oczyszczalni ścieków, również po lewej stronie Wisły, ale żeby budować przesył. Ta decyzja została potwierdzona w roku 2005" - przekonywał Trzaskowski. Wspomniał też o decyzji z 2006 roku, wskutek której zmieniono projekt i poprowadzono dwie nitki przesyłu w jednym tunelu, nie w dwóch. Prezydent stolicy podkreślił, że wszystkie ekspertyzy mówią ponadto o "splocie negatywnych okoliczności" realizacji projektu, zwłaszcza wykonania. "Nagromadzenie tych wszystkich wad systemowych doprowadza do sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, i z którą dzisiaj możemy sobie po raz kolejny radzić" - ocenił.