Koniec maja 2025 roku mija pod znakiem wyborów prezydenckich. Przed 2 turą maksymalna mobilizacja towarzyszy nie tylko sztabom wyborczym kandydatów, którzy pozostali w grze, ale również wyborcom, którzy nie tylko zastanawiają się, na kogo zagłosować, ale również podejmują działania mające na celu maksymalne zaktywizowanie wyborcze swojego otoczenia. Prognozuje się, że frekwencja w 2 turze wyborów będzie w 2025 roku rekordowa. Na kogo zagłosują Polacy w dniu 1 czerwca 2025 roku? Choć internet jest pełen wyników pochodzących nie tylko z sondaży, ale nawet i z przepowiedni jasnowidza, to jednak na to pytanie jeszcze nie znamy odpowiedzi. Aby uporządkować informacje przed głosowaniem w drugiej turze, możemy jednak pochylić się nad krótkim podsumowaniem tego, co działo się w pierwszej.

Kto wygrał wybory prezydenckie w 1 turze?

Frekwencja w pierwszej turze głosowania wyniosła 67,31 proc., przy czym do godziny 17 było to 50,69 proc., a do godziny 12 tylko 20,28 proc. Wiadomo już, że w nadchodzącej 2 turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca 2025 roku, o fotel Prezydenta RP będą walczyli Rafał Trzaskowski, który w 1 turze głosowania otrzymał 31,36 proc. głosów oraz Karol Nawrocki, którego wynik to 29,54 proc. poparcia. Trzecią pozycję w głosowaniu zajął Sławomir Mentzen z głosami na poziomie 14,80 proc., a pierwszym kandydatem poza „podium” był Grzegorz Braun.

Co jeszcze wiemy o wynikach 1 tury? Zgodnie z tym, co wynikało już z przeprowadzonych badań exit poll, Rafał Trzaskowski osiągnął znacznie lepszy rezultat w miastach niż we wsiach. W miastach dostał aż 4.341.510 z 6.147.797 oddanych głosów. Oznacza to, że w miastach osiągnął 37,15 proc. poparcia. Natomiast na wsi głosowało na niego tylko 21,94 proc. uprawnionych. Wynik Karola Nawrockiego był odwrotny - na wsiach otrzymał 37,19 proc. głosów, a w miastach 25,20 proc.

Trzaskowski wygrał I turę poza granicami i na statkach morskich

Rafał Trzaskowski wygrał również w obwodach wyborczych poza granicami Polski – otrzymał w nich aż 36, 82 proc. głosów. Tuż za nim uplasował się Sławomir Mentzen, który zgromadził 16,58 proc. głosów. W dalszej kolejności na liście znaleźli się:

Karol Nawrocki - 16,07 proc.,

Grzegorz Braun - 11,07 proc.,

Adrian Zandberg - 6,47 proc.,

Magdalena Biejat - 6,11 proc.,

Szymon Hołownia - 3,43proc.,

Joanna Senyszyn - 1,25 proc.,

Krzysztof Stanowski 0,9 proc.,

Marek Jakubiak 0,6 proc.,

Artur Bartoszewicz 0,4 proc.,

Maciej Maciak 0,2 proc.,

Marek Woch 0,05 proc.

Rafał Trzaskowski wygrał 1 turę również… na statkach morskich. Otrzymał tam 38,01 proc., czyli 65 głosów. Pozostałe głosujący rozłożyli następująco: