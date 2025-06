Do kiedy PKW zdecyduje o sprawozdaniu z wyborów?

Członek Państwowej Komisji Wyborczej, mecenas Ryszard Kalisz, poinformował na antenie TOK FM, że do 16 czerwca PKW podejmie decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wyborów prezydenckich. To sprawozdanie stanowi kluczowy element procedury wyborczej – bez niego Sąd Najwyższy nie może wydać uchwały potwierdzającej ważność wyborów. Dopiero po otrzymaniu tego dokumentu SN może przystąpić do oceny legalności i prawidłowości całego procesu wyborczego. Jak podkreślił mec. Kalisz, Sąd Najwyższy ma czas na ogłoszenie uchwały w tej sprawie do 2 lipca.

Kiedy PKW przyjęła uchwałę stwierdzającą wybór Karola Nawrockiego na prezydenta?

Ryszard Kalisz podkreślił, że PKW już w poniedziałek przyjęła uchwałę stwierdzającą wybór Karola Nawrockiego na prezydenta - Ta uchwała zostanie przeniesiona na taki uroczysty dokument i ten dokument zostanie wręczony panu Karolowi Nawrockiemu – wyjaśnił. Podał konkretną datę.

Kiedy i gdzie Karol Nawrocki odbierze zaświadczenie od PKW? Szczegóły uroczystości

- Wręczenie zaświadczenia o wyborze na prezydenta panu Karolowi Nawrockiemu odbędzie się 11 czerwca o godzinie 17.30 na Zamku Królewskim w Warszawie – zapowiedział Kalisz. Uroczystość odbędzie się w "największej sali" Zamku Królewskiego.

- Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, jest uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej i dlatego tego rodzaju uroczystości odbywają się w ważnych dla majestatu Rzeczypospolitej budynkach – wyjaśnił członek PKW.

Kto wygrał wybory prezydenckie 2025? Jaka różnica głosów?

W drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 50,89 proc. głosów. Jego kontrkandydat z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 proc. poparcia.

Różnica pomiędzy kandydatami w drugiej turze wyborów wyniosła ponad 369 tysięcy głosów - Karol Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, a Rafał Trzaskowski - 10 mln 237 tys. 286.

Kiedy Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta?

Zgodnie z Konstytucją RP i Kodeksem wyborczym, Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta 6 sierpnia, po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.