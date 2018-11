Cherrypick Games ustalił nową datę premiery gry 'Project Fame' na 22 listopada



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games ustalił nową datę premiery swojego kolejnego tytułu - "Project Fame" na 22 listopada, podała spółka. Wcześniej premierę planowano na 8 listopada.

"Gra z popularnego gatunku idle clicker trafi do odbiorców z całego świata 22 listopada. Produkt znajduje się w fazie testów od sierpnia br." - czytamy w komunikacie.

"Data wydania 'Project Fame' to efekt konsultacji z przedstawicielami sklepów mobilnych, App Store i Google Play. W nowym terminie będziemy mogli liczyć na większe wsparcie ze strony tych platform, co pozwoli nam lepiej uplasować tytuł wśród graczy" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W "Project Fame" gracz wcieli się w postać młodej businesswoman, która stawia swoje pierwsze kroki w budowaniu własnego imperium pełnego luksusowych kurortów, ekskluzywnych butików i salonów SPA.

Na początku listopada do sklepów Apple i Google trafił najbardziej oczekiwany tytuł studia "My Beauty Spa: Stars & Stories". Gra od pierwszego dnia otrzymała wsparcie ze strony platform mobilnych i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony graczy, uzyskując najwyższe oceny i wysoką pozycję w swojej kategorii, podano także.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)