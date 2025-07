W ramach turnusów współfinansowanych przez PFRON emeryci oraz renciści z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Dotacja obejmuje w tym przypadku także pobyt opiekuna, choć oczywiście konieczne jest spełnienie kilku istotnych wymogów.

Same wyjazdy to szansa na poprawę swojego stanu zdrowia, bo zajęcia i zabiegi prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i są dobierane pod zdrowotne potrzeby pacjenta. Jednocześnie też jest to szansa na prawdziwy odpoczynek, bo takie turnusy trwają minimum 14 dni.

Poza oczywistymi walorami zdrowotnymi, wyjazdy organizowane przez PFRON oferują (na swój sposób) wyjątkową okazję do integracji i aktywizacji społecznej. Oprócz typowych zabiegów i zajęć kuracjusze mogą liczyć na szereg aktywności, które pomogą im zawiązać nowe znajomości, poprawić swój stan psychiczny oraz umożliwić im rozwój osobisty i dać szansę na oswojenie się ze swoją rzeczywistością.

Ile może wynieść dofinansowanie turnusów PFRON w 2025 roku?

Wysokość dofinansowania turnusów PFRON nie jest jednakowa dla wszystkich i uzależniona jest od dwóch czynników: stopnia niepełnosprawności oraz sytuacji finansowej danej osoby. Ponadto kwoty te nie są stałe, gdyż jest to po prostu procent od przeciętnego wynagrodzenia. Z tego też powodu stawki dofinansowań w 2025 roku prezentują się następująco:

Procent przeciętnego wynagrodzenia Kwota dofinansowania Osoby uprawnione do wsparcia 30% 2688 zł - Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;- Dzieci do 16. roku życia- Osoby w wieku od 16 do 24 lat, ale pod warunkiem, że nadal się uczą i nie pracują (stopień niepełnosprawności nie ma dla tej zasady znaczenia) 27% 2419 zł Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 25% 2240 zł Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 20% 1792 zł - Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami- Zatrudnieni w zakładach pracy chronionej (bez względu na poziom niepełnosprawności)

Tabela ta jednak nie uwzględnia pewnych wyjątków, a te zostały przewidziane w programie dopłat. Trudna sytuacja życiowa i materialna osoby składającej wniosek może być powodem do zwiększenia dofinansowania. W takim przypadki może ono sięgać nawet 40% średniego wynagrodzenia.

Co więcej, dodatkowa dopłata przewidziana jest także dla opiekunów. Tutaj jednak konieczne jest mieszkanie z osobą niepełnosprawną pod jednym dachem i ponoszenie kosztów udziału w turnusie.

Z drugiej strony zaś może wystąpić sytuacja, w której dofinansowanie będzie niższe, niż to wskazane w tabeli. W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma do dyspozycji ograniczone środki finansowe, jest możliwość obniżenia wartości dofinansowania. W takim przypadku jednak obniżka nie może być większa niż 20% od wartości każdego z wymienionych progów.

Kryteria dochodowe turnusu rehabilitacyjnego PFRON w 2025 roku

Uzyskanie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z PFRON możliwe jest po spełnieniu kryteriów związanych z dochodem. W tym przypadku uwzględnia się średni miesięczny dochód na osobę. Ten zaś jest liczony według zasad, które określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ważne jest jednak, że dochód ten oblicza się za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Stawki, których nie można przekraczać, ubiegając się o dofinansowanie, prezentują się następująco:

- W przypadku osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym jest to 50% przeciętnego wynagrodzenia. W przeliczeniu jest to dokładnie 4 481,14 zł w okresie od czerwca do sierpnia 2025.

- Osoby samodzielnie gospodarujące nie mogę przekraczać 60% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od czerwca do sierpnia jest to kwota 5825,48 zł.

Składanie wniosków, wybór oraz zatwierdzenie turnusu rehabilitacyjnego PFRON w 2025 roku

Pierwszym krokiem, który należy zrobić, jest złożenie wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Poza samym formularzem konieczne jest złożenie skierowania od lekarza, kopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz oświadczenie o dochodach i liczbie osób w gospodarstwie domowym.

Po wykonaniu tej czynności PCPR ma dokładnie 30 dni na jego rozpatrzenie i jeśli decyzja jest pozytywna, to osoba składająca wniosek wybiera miejsce oraz organizatora turnusu. Oczywiście decyzja podejmowana jest zgodnie z potrzebami oraz preferencjami indywidualnymi.

Kolejnym krokiem jest przekazanie decyzji do PCPR w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, ale jednocześnie nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Jest to moment, w którym instytucja dokonuje weryfikacji ośrodka, organizatora oraz sprawdza, czy posiadane są wszystkie uprawnienia, a placówka dostosowana jest do potrzeb kuracjusza.

Może się zdarzyć, że PCPR odrzuci naszą propozycję i wówczas zostaniemy poinformowani o konieczności zmiany. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu wypłata dofinansowania zostaje wstrzymana.