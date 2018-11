Asseco zinformatyzuje placówki medyczne Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Asseco dostarczy zintegrowany system informatyczny Asseco Medical Management Solutions (AMMS), który będzie działał w placówkach medycznych podległych Powiatowemu Centrum Zdrowia (PCZ) w Malborku, podała spółka. Dzięki podpisanej umowie szpitale w Malborku oraz Nowym Dworze Gdańskim udostępnią swoim pacjentom wybrane e-Usługi, a PCZ będzie mogło sprawniej zarządzać tymi jednostkami.

Projekt realizowany przez Asseco dla PCZ polega na dostarczeniu kompleksowego rozwiązania informatycznego dla jednostek służby zdrowia z powiatów malborskiego oraz nowodworskiego, które zapewni pacjentom m.in. możliwość elektronicznej rejestracji na wizyty oraz dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Ułatwi również personelowi medycznemu jego codzienną pracę. System AMMS będzie łączył część medyczną i administracyjną, co pozwoli na szybką komunikację pomiędzy jednostkami koordynowanymi przez PCZ, podano.

"System to wiele udogodnień dla pacjentów, bo będzie obsługiwał elektroniczną rejestrację do poradni, przychodni i na oddziały szpitali. Będzie także możliwość odbierania wyników przez internet. Właściwie dzięki temu całkowicie wyeliminujemy dokumentację w wersji papierowej" - powiedział prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Paweł Chodyniak, cytowany w komunikacie.

Planowane wdrożenie systemu AMMS jest przewidziane na początek 2019 r. Dodatkowo Asseco dostarczy system mMedica do obsługi pacjentów w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku, które jest partnerem PCZ w realizacji projektu informatyzacji.

"System, który wdrożymy, pozwali w znaczącym stopniu skrócić czas oczekiwania przez pacjentów na rejestrację do wybranego lekarza oraz ułatwi im dostęp do wyników badań. Usprawni również komunikację jednostek służby zdrowia koordynowanych przez PCZ. Dodatkowo personel medyczny zyska wygodne narzędzie do obsługi administracyjnej swoich spraw, dzięki specjalnemu modułowi HR" - dodał menedżer ds. sprzedaży z Asseco Poland Robert Marzec.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)