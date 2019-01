Cherrypick Games złożył prospekt w związku z przejściem na rynek główny GPW z NC



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 1 271 300 akcji, podała spółka.

"Od dawna nasze miejsce widzimy na rynku głównym wśród liderów polskiego gamingu i dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej tam się znaleźć, to naturalny etap rozwoju spółki. Dzięki temu zyskamy dostęp do szerokiej bazy inwestorów, którzy nie interesują się rynkiem NewConnect, co da nam możliwość rozwoju na jeszcze większą skalę" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Wprowadzającym akcje spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a doradcą prawnym kancelaria K&L Gates, podano także.

Cherrypick Games zadebiutował na NewConnect w listopadzie 2017 roku. Wcześniej, w ramach oferty publicznej, spółka pozyskała 6,21 mln zł na dalszy rozwój. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zapisy w transzy detalicznej zostały zredukowane o 91,1%. Obecna kapitalizacja spółki kształtuje się na poziomie 100 mln zł, przypomniano.

"Cherrypick Games zadebiutuje na GPW niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. [...] Dokument nie zakłada emisji przy zmianie rynku notowań" - czytamy także.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

