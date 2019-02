Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PK o wartości nominalnej do 140 mln zł



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Ghelamco Invest wyemituje do 140 tys. obligacji serii PK o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł w ramach VII programu emisji obligacji, podała spółka.

"Spółka podjęła decyzję w sprawie przeprowadzenia niepublicznej oferty do 140 000 obligacji serii PK, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę VII programu emisji obligacji, zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika spółki, Granbero Holdings Limited" - czytamy w komunikacie.

Oferta skierowana zostanie do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegółowe warunki emisji obligacji serii PK załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom, podano także.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)