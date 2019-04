Avis Polska: 37% Polaków korzystało z auta jako usługi w ostatnich miesiącach



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Zamiast z własnego auta, Polacy coraz chętniej korzystają z samochodu jako usługi (ang. car as a service), wynika z badania przeprowadzonego pośród mieszkańców 14 europejskich państw, w tym Polski, na zlecenie Avis Polska.

"37% Polaków na przestrzeni ostatnich miesięcy korzystało z auta jako usługi (car as a service), co oznacza rezygnację z posiadania lub

używania własnego pojazdu na przykład na rzecz wypożyczenia krótko, średnio lub długoterminowego. Częściej wynajmowaliśmy samochody niż inne środki transportu. Na wypożyczenie roweru zdecydowało się 19% ankietowanych z Polski, skuterów 16%, a z carsharingu skorzystało 12% badanych" - czytamy w komunikacie.

Podobnie jak Polacy, również mieszkańcy pozostałych europejskich krajów często używają samochodu jako usługi. Z tej możliwości skorzystało 38% badanych Europejczyków. 19% ankietowanych mieszkańców zachodnich państw zdecydowało się na wynajem roweru. Europejczycy rzadziej niż Polacy korzystali natomiast z usług wynajmu skuterów - zrobiło to 8% badanych. A jedynie 7% ankietowanych używało „aut na minuty", czyli carsharingu, podano także.

"Nowoczesne technologie zmieniają gospodarkę i zachowania klientów, którzy cenią sobie elastyczność i dlatego coraz częściej rezygnują z zakupu produktu i posiadania go na własność na rzecz korzystania z niego w formie usługi. Trend ten widać bardzo wyraźnie w przypadku mobilności osób i wyboru środka transportu, jakim się poruszają. Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania, jak choćby modne ostatnio elektryczne hulajnogi. Badanie pokazuje jednak, że prym wiedzie wynajem samochodów, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo przemieszczania" - powiedział dyrektor zarządzający Avis Budget Group na Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Czechy Martin Gruber, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)