DB Energy chce znaleźć się na rynku głównym GPW w ciągu 3-5 lat





Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - DB Energy, która w I połowie lipca planuje debiut na NewConnect, spodziewa się kontynuacji dynamicznego wzrostu przychodów w kolejnych latach i planuje rozwój na najważniejszym eksportowym rynku - niemieckim, przy założeniu stabilnego wzrostu udziału eksportu w strukturze przychodów. Spółka chce też w ciągu 3-5 lat znaleźć się na rynku głównym GPW, poinformowali ISBnews członkowie zarządu.



"Chcemy zwiększyć liczbę projektów realizowanych w modelu inwestycyjnym, obejmującym pozyskanie finansowania i wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną w formule ESCO lub generalnego wykonawstwa" - powiedział prezes Krzysztof Piontek w rozmowie z ISBnews.



"Nasz portfel projektów na najbliższe 3 lata ma wartość ok. 30 mln zł. Zidentyfikowaliśmy też potencjalne projekty o wartości ponad 300 mln zł. Mamy więc mocny fundament pod dalszy wzrost działalności" - dodał.



Zarząd poinformował, że DB Energy jest w trakcie organizacji spółki w Niemczech.



"Eksport jest dla nas bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju. Oceniamy, że za granicą - podobnie jak w Polsce - w naszej niszy rynkowej praktycznie nie mamy konkurencji. Co więcej, zagraniczny przemysł pod względem infrastruktury jest często starszy niż polski, dlatego jeszcze łatwiej możemy tam uzyskać oszczędności w projektach efektywności energetycznej oraz generować wysokie marże" - podkreślił wiceprezes Dominik Brach.



"Zarejestrowaliśmy spółkę w Niemczech, jest w trakcie organizacji. DB Energy zakłada stabilny wzrost udziału eksportu w strukturze przychodów" - dodał.



Członkowie zarządu ocenili, że spółka ma w tym momencie zapewnione wszystkie potrzeby kapitałowe i uruchomiła środki pozyskane z emisji prywatnej. Debiutu na NewConnect spodziewa się w I połowie lipca.



"Dzięki obecności na giełdzie zwiększymy transparentność naszej firmy. Nie bez znaczenia jest, że chcemy edukować rynek w zagadnieniach efektywności energetycznej, a bycie spółką publiczną zwiększa wiarygodność" - wyjaśnił Piontek.



"Jest plan, by na rynku głównym GPW znaleźć się w perspektywie 3-5 lat. Będziemy starali się zadebiutować na rynku głównym GPW, tak szybko jak to będzie możliwe" - powiedział także dyrektor finansowy Łukasz Feldman.



Zarząd poinformował również, że spółka jest aktywna w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i w kolejnym roku obrotowym powinna zacząć notować przychody z rynku diagnozowania uszkodzeń w silnikach maszyn.



"Pracujemy nad innowacyjnym systemem DiagSys, który otworzy dla nas trzeci obszar przychodów, z rynku predykcji uszkodzeń w napędach elektrycznych. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. Projekt realizujemy z dofinansowaniem NCBR. Jego koszty kwalifikowane to ok. 6 mln zł, a dofinansowanie 3,7 mln zł" - przypomniał wiceprezes Piotr Danielski.



"W przyszłym roku obrotowym projekt zostanie skomercjalizowany i zacznie generować przychody. Wykorzystując partnerską sieć sprzedaży chcemy wejść na rynek międzynarodowy - do ponad 60 krajów na świecie. Naturalnym celem są tu producenci napędów, a partnerem firmy kontrolujące ich pracę" - dodał.



Podkreślił, że w skali globalnej nie ma obecnie tak zaawansowanego rozwiązania. Wielkość rynku monitoringu stanu maszyn na świecie w 2013 r. wyniosła 1,54 mld USD, a roczne tempo jego wzrostu (CAGR) to 7,16% w latach 2014-2020, co daje 2,5 mld USD w 2021 r.



DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Spółka po trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego osiągnęła 8,4 mln zł przychodów, tj. wzrost o ponad 85% r/r. Na koniec III kw. narastająco spółka miała 1,04 mln zł EBITDA i 12% marży.



W marcu br. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys - systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)