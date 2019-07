Rosja wprowadzi sankcje wobec Gruzji? Duma zaapelowała do rosyjskiego rządu

Źródło: PAP

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, przyjęła we wtorek oświadczenie, w którym zarekomendowała rządowi zastosowanie restrykcji gospodarczych wobec Gruzji. Oświadczenie nie mówi, jakie konkretnie kroki mogłyby być podjęte, pozostawiono to do decyzji rządu.