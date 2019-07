MLP Group podwoiło poziom komercjalizacji do 217 tys. m2 w I półroczu 2019



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - MLP Group podpisało 22 umowy, dotyczące wynajęcia łącznie 217 tys. m2 powierzchni magazynowej w Polsce, Niemczech oraz Rumunii i I połowie 2019 roku, podała spółka. To wynik ponad dwukrotnie wyższy od poziomu sprzed roku, kiedy skomercjalizowano nieco ponad 100 tys. m2.

Blisko 122 tys. m2 powierzchni zostało wynajęte przez klientów w ramach nowo realizowanych inwestycji, podano.

"Transakcje na łącznie około 95 tys. m2 dotyczyły zwiększenia wielkości wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych klientów lub przedłużeń okresu najmu oraz wynajęcia przez nowych klientów istniejącej powierzchni" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej umów obejmujących łącznie komercjalizację blisko 79 tys. m2 dotyczyło parku logistycznego MLP Unna działającego na rynku niemieckim. Pozostałe transakcje dotyczyły centrów logistycznych MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Wrocław, MLP Lublin MLP Poznań West oraz MLP Bucharest West.

"Minione półrocze było dla nas bardzo udane. Znaczącą rolę w procesie komercjalizacji odegrał rynek niemiecki. Potwierdza to skuteczną realizację naszej strategii zorientowanej na ekspansji w tym kraju oraz dalszym dynamicznym rozwoju w Polsce. Podwojenie wielkości wynajętej powierzchni w porównaniu do ubiegłego roku, który był również dla nas bardzo udany, oznacza jednocześnie kontynuowanie wieloletniego trendu wzrostu skali działania. Warto podkreślić, że ponad połowa zakontraktowanej w tym roku powierzchni obejmuje nowo budowane obiekty" - podkreśliła dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group Agnieszka Góźdź, cytowana w komunikacie.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 141,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)