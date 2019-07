Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech, ogłoszonym przez Famur 14 czerwca br., został wydłużony do 12 września z 5 sierpnia, podał Famur i Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wezwaniem, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki.

Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji stanowiących ok. 65,82% akcji w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w spółce.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)