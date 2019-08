Budimex zaprojektował i będzie budował ten odcinek Via Baltica.

Wartość umowy w systemie projektuj i buduj wynosi 342 mln zł. Według umowy, inwestycja miała być gotowa z końcem sierpnia 2020 r, ale ze względu na przedłużające się wcześniej procedury wodno-prawne, termin realizacji będzie "nieznacznie" dłuższy - poinformował dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski. Przypomniał, że wniosek o ZRID był złożony z końcem sierpnia 2018 r., a wydawanie tej decyzji jest długim i złożonym procesem.

W poniedziałek ruszyła budowa 17-km odcinka Śniadowo-Łomża Południe, trwa też budowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna. Gotowa jest obwodnica Suwałk. Trwają jeszcze ponowne przetargi na wyłonienie wykonawców odcinków: Suwałki - granica z Litwą oraz Podborze-Śniadowo.

Prace na odcinku od węzła Stawiski do obwodnicy Szczuczyna będą się odbywać w większości wzdłuż dotychczasowej drogi krajowej 61, która będzie poszerzana, będzie wykorzystywany obecny pas drogowy. Budowa będzie się wiązać z utrudnieniami dla kierowców. Cezary Łysenko z firmy Budimex podał, że są już ustawione odpowiednie znaki informacyjne dla kierowców.

Na ekspresowej trasie Stawiski-Szczuczyn powstanie węzeł drogowy Grabowo, miejsca obsługi podróżnych, zjazdy, połączenia z drogami lokalnymi. "To, co było zapowiadane, że trasa Via Baltica będzie powstawać w szybkim tempie, staje się faktem" - powiedział wojewoda Paszkowski. Dodał, że we wrześniu będzie wydawał ZRID na kolejny odcinek tej trasy.

Cała Via Baltica będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego. Łysenko powiedział, że na odcinku Stawiski-Szczuczyn do budowy drogi ekspresowej będzie użyte ok. 90 tys. ton mas bitumicznych, 100 tys. metrów sześciennych betonu.

Via Baltica na odcinku od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to 91 km przyszłej ekspresówki. Jak podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, koszt tej trasy przekracza 3,3 mld zł, z czego ponad 1,6 mld zł pochodzi z Unii Europejskiej, a pozostałe środki - z budżetu państwa.

