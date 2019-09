Justyna Orłowska: GovTech Poland otwiera się na start-upy

W Krynicy zapowiedziano 4 września start nowego projektu, który – mówiąc w skrócie – ma uruchomić strumień gotówki na małe podmioty, by te mogły się rozwijać, jednocześnie pomagając instytucjom publicznym.

- Małe podmioty często choć widzą problemy, nie mają jak dotrzeć do sektora publicznego, by go wesprzeć swoimi rozwiązaniami. Teraz otwieramy się szeroko na wszystko co ma w sobie hasło „publiczne”. Będziemy pomagać. To też idealna oferta dla polskich programistów, bo jak mówi Justyna Orłowska, Polska jest 5. krajem, który dostarcza największą ich liczbę. Tych zdolnych ludzi rynek bardzo potrzebuje.

Jak wyglądał pilotażowy projekt, w jaki sposób dzięki 2-osobowemu start-upowi miasto Świdnik zasypuje dziurę budżetową, gdzie za kilka tygodni będzie można znaleźć platformę nowego programu? O tym więcej mówi Justyna Orłowska w rozmowie z Markiem Tejchmanem, zastępcą red. naczelnego DGP.

