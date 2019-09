Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Selvita podała lek SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML) oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndrome, HR-MDS), podała spółka. Badanie będzie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, a jego celem jest ustalenie profilu bezpieczeństwa związku oraz rekomendowanej dawki do dalszych etapów rozwoju klinicznego, a także wstępna ocena skuteczności przeciwnowotworowej.

"SEL120 jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinazy CDK8, który wchodzi do badań klinicznych. To bardzo ciekawy, zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i komercyjnego, cel terapeutyczny. SEL120 powstał przy użyciu naszej autorskiej platformy rozwoju leków i wykazuje potencjał do leczenia różnych typów nowotworów, zarówno hematologicznych, jak i guzów litych. W badaniach przedklinicznych SEL120 wykazał duży potencjał w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, choroby bardzo agresywnej, o wysoce niekorzystnym rokowaniu. Istotne dla nas było również strategiczne wsparcie fundacji Leukemia & Lymphoma Society (LLS), która pracuje z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi i instytucjami badawczymi nad przyspieszeniem rozwoju obiecujących terapii do walki z nowotworami krwi. Pierwszych wyników badania klinicznego spodziewamy się już w roku 2020" - powiedziała dyrektor ds. medycznych Setareh Shamsili, cytowany w komunikacie.

Prowadzone badanie fazy 1b jest wieloośrodkowym, sekwencyjnym badaniem eskalacji dawki, u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Pacjenci włączani są do badania niezależnie od statusu mutacji w nowotworze. Badanie oceni również parametry farmakokinetyczne oraz farmakodynamiczne związku SEL120. Selvita jest jedynym sponsorem badania, podano również.

Związek SEL120 jest wynalezionym i rozwiniętym przez spółkę małocząsteczkowym, selektywnym inhibitorem kinazy CDK8 i jej blisko spokrewnionej kinazy serynowej CDK19, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu przede wszystkim nowotworów hematologicznych, ale także guzów litych, m.in. raka jelita grubego czy raka piersi. Mechanizm działania związku SEL120 obejmuje modulację różnorodnych onkogennych szlaków transkrypcyjnych i nie pokrywa się z istniejącymi obecnie terapiami, a co za tym idzie, SEL120 może stanowić unikalny i nowatorski element terapii onkologicznej.

"W sierpniu 2017 r. Selvita potwierdziła potencjał związku SEL120 nawiązując strategiczną współpracę z LLS, największą na świecie, prestiżową fundacją z USA, której celem jest walka z nowotworami krwi. Kooperacja dotyczy dalszego rozwoju przedklinicznego oraz klinicznego SEL120 w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz innych potencjalnych wskazaniach w obszarze nowotworów układu krwiotwórczego. Na mocy kontraktu LLS zobowiązała się dofinansować prace rozwojowe dotyczące SEL120 kwotą do 3,25 mln USD w ramach swojego sztandarowego programu Therapy Acceleration Program (TAP), mającego na celu identyfikację, wsparcie merytoryczne oraz finansowanie rozwoju innowacyjnych projektów, które mają potencjał zmienić obecne standardy leczenia pacjentów z nowotworami krwi" - podsumowano.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

