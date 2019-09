Obszar obowiązywania misji obejmuje: cieśninę Ormuz, kluczową dla światowych morskich dostawy ropy naftowej, a także cieśninę Bab al-Mandab między Morzem Czerwonym a Zatoką Adeńską, Zatokę Omańską i Zatokę Perską - podała SPA, powołując się na niewymienionego z nazwiska przedstawiciela władz królestwa.

Stany Zjednoczone zainicjowały misję ochrony żeglugi w tym regionie po atakach na statki transportujące ropę naftową, o które USA oskarżają Iran, oraz w następstwie przejęcia przez Iran kilku tankowców. Incydenty te zakłóciły światowy handel towarami - podkreśla agencja Reutera.

Sobotnie ataki na dwie instalacje saudyjskiego koncernu Aramco, położone na wschodzie Arabii Saudyjskiej, spowodowały wstrzymanie produkcji 5,7 mln baryłek ropy dziennie, czyli ok. 50 proc. całkowitej produkcji Aramco. Stanowi to 5 proc. globalnej podaży tego surowca. We wtorek minister energetyki Arabii Saudyjskiej książę Abdel Aziz ibn Salman poinformował, że krajowa produkcja ropy zostanie przywrócona do poprzedniego poziomu do końca września.

Do ataków przyznał się wspierany przez Iran rebeliancki ruch Huti, walczący w Jemenie z siłami rządowymi. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo winę za ataki przypisał jednak Iranowi, a prezydent Donald Trump na Twitterze zagroził uderzeniem odwetowym, nie precyzując, kogo USA uważają za sprawcę.

