ML System wprowadził do sprzedaży moduły fotowoltaiczne w zw. z progr. Mój prąd



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - ML System uruchomił sprzedaż modułów fotowoltaicznych do klientów indywidualnych, zainteresowanych uczestnictwem w programie "Mój prąd", podała spółka.

"Mocne fundamenty finansowe, sprawdzony model działania, status spółki publicznej oraz zaawansowanie technologiczne organizacji pozwalają dostrzec w ML System profesjonalnego partnera wśród klientów B2C" - podkreślił prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Dotychczas spółka zamontowała panele fotowoltaiczne na dachach ponad 4 000 domów. Łączna zainstalowana w ten sposób moc to ponad 12 MW, co pozwala generować 7 mln zł oszczędności rocznie, podano również.

Budżet rządowego programu "Mój prąd" ma wynieść 1 mld zł, a pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł.

"Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł krystalizuje się rynek o wartości 4 mld zł. Oferujemy moduły wytworzone w Polsce, w podrzeszowskim Zaczerniu, w fabryce spółki. Do produkcji wykorzystujemy jedynie sprawdzone materiały od renomowanych dostawców. Naszą przewagę konkurencyjną dostrzegamy nie tylko w jakości wykonania fotowoltaiki, a także w rozpiętości oferty. Jako jedyni na rynku proponujemy kolorowe panele - na życzenie klienta w dowolnie wybranej barwie - oraz wytrzymałe i wysokowydajne moduły dedykowane systemowym zadaszeniom tarasów i miejscom postojowym - tzw. carportom" - wskazał Cycoń.

ML System proponuje klientom indywidualnym pełne wsparcie - od załatwienia wszelkich formalności i pomoc w uzyskaniu finansowania na część nierefundowaną, po montaż instalacji i jej bieżący serwis. Dodatkowo oferuje autorski system zarządzania energią i bezpieczeństwem, który 24/7 kontroluje działanie instalacji, podsumowano.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)