Wiceprezes MOL: Nie będziemy konkurować z Orlenem na rynku glikolu propylenowego



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Grupa MOL nie będzie konkurować z PKN Orlen na rynku glikolu propylenowego, bo docelowo chce skupić się bardziej na produkcji polioli, przy wytwarzaniu których glikol jest jedynie produktem dodatkowym, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

"Projekt Poliole będzie w stanie produkować do 70 tys. ton glikolu propylenowego rocznie i traktujemy tę możliwość jako sposób na uelastycznienie produkcji, szczególnie w początkowym okresie rozruchu instalacji. Naszym głównym produktem docelowym są poliole, natomiast na początku będziemy chcieli uplasować na rynku także pewien wolumen glikolu, żeby zwiększyć wykorzystanie zdolności produkcyjnych" - powiedział Horvath w rozmowie z ISBnews.

Zapewnił, że jeśli warunki zewnętrzne na rynku polioli będą korzystne, zgodnie z założeniami firmy, docelowo kompleks będzie produkował glikol wyłącznie na własne potrzeby.

"W tym kontekście nie postrzegamy rozpoczęcia przez PKN Orlen budowy instalacji do produkcji glikolu propylenowego w Trzebini jako naszej bezpośredniej konkurencji" - podkreślił Horvath.

Zaznaczył jednocześnie, że konkurencja jest czymś naturalnym i zdrowym, bo prowadzi do poprawy efektywności.

"Fakt, że konkurujemy z międzynarodowymi koncernami naftowymi oraz regionalnymi graczami, takimi jak OMV czy PKN Orlen, jest zupełnie normalny. Nie sądzę, żeby planowany przez Orlen program rozbudowy petrochemii o wartości blisko 2 mld euro stworzył nową sytuację konkurencyjną w sektorze petrochemii. Wszyscy inwestujemy w obszary, w których widzimy swoje przewagi konkurencyjne" - podsumował wiceprezes wykonawczy MOL.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 19,05 mld USD w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)