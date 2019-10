Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br.



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł, podała spółka.

"W związku ze zmianami w ZUZP, zwiększy się podstawa wymiaru nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych, w wyniku których spółka będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, co obciąży wynik netto spółki za 2019 rok o kwotę około 8,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunku skutków zmiany w ZUZP dokonano według założeń dostępnych na 30 września 2019 r.

"Rzeczywista zmiana rezerw na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych zostanie wyliczona na dzień 31 grudnia 2019 roku i ujęta w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok" - czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)