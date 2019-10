W głównej kategorii rankingu „Fast 50” uplasowało się 11 firm z Polski. Jedna z nich znalazła się także w podkategorii „Wielka Piątka”, a siedem w kategorii „Wschodzące gwiazdy”. Najwięcej firm w głównej kategorii pochodzi z Czech (19). Polskie i czeskie spółki zajmują łącznie 60 proc. miejsc w rankingu. Trzecie miejsce przypadło Chorwacji, którą reprezentuje sześć firm. W rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” znalazły się także spółki z Litwy (5), Węgier i Słowacji (po 3), Bośni i Hercegowiny, Bułgarii i Estonii (po 1) - podała firma doradcza Deloitte w podsumowaniu 20. edycji rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej.

Jak wskazuje partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte Agnieszka Zielińska, aż 37 firm na 50 to debiutanci. Jej zdaniem to pokazuje jak ewoluuje rynek młodych firm technologicznych.

Z rankingu wynika, że tegorocznym zwycięzcą został litewski producent inteligentnych, bezprzewodowych samochodowych systemów diagnostycznych i kontrolnych dla kierowców - Voltas IT. Jak wskazali autorzy rankingu, spółka osiągnęła wzrost przychodów w ciągu ostatnich 4 lat na poziomie ponad 5734 proc. "Tymczasem średni wzrost przychodów w 2018 roku w porównaniu do 2015 roku firm, które znalazły się w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe wyniósł 1129 proc. Rok wcześniej było to 1 290 proc. (rok 2017 w porównaniu do 2014)" - czytamy w podsumowaniu rankingu.

W pierwszej dwudziestce znalazły się trzy polskie firmy: Semantive (14 miejsce), Polski Standard Płatności (17 miejsce) oraz TestArmy Group (18 miejsce). Jak zauważyła Zielińska, podobnie jak w poprzednich latach ranking zdominowały firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania.

"W zestawieniu jest ich aż 31. Dziesięć firm reprezentuje sektor „media i rozrywka”, a siedem to producenci sprzętu komputerowego. Dwie spółki to fintechy. Zajęły one dwa pierwsze miejsca w kategorii „Wschodzące gwiazdy”, co może świadczyć o tym, że w przyszłości zagoszczą w głównym zestawieniu" - wskazała. "Cieszy fakt, iż katalog sektorów z roku na rok poszerza się. W tym roku mamy także znacznie więcej firm z branży medycznej, w tym mocną reprezentację z Polski" - dodała.

Autorzy rankingu poinformowali ponadto, że do tegorocznego rankingu pięćdziesięciu najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba spółek, ponad 300, z czego prawie 100 pochodziło z Polski. Przedstawiciele polskiego biznesu obecni w zestawieniu pochodzą z całego kraju: Warszawy, Wrocławia, Piaseczna, Szczecina, Zielonej Góry, Krakowa i Poznania.

Ranking „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” to zestawienie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie Europy Środkowej. Oprócz firm wyróżnionych w głównej kategorii Fast 50, Deloitte Central Europe nagrodził też młode firmy w kategorii „Wschodzące Gwiazdy” oraz duże firmy technologiczne, których przychody w 2018 roku przekroczyły 25 milionów euro („Wielka Piątka”). Firmy samodzielnie zgłaszają chęć udziału w rankingu, a Deloitte weryfikuje podane przez nich dane finansowe.

Firma Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem klientom z sektora publicznego i prywatnego działającym w różnych branżach. Działa w ponad 150 krajach.

