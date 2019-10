DataWalk Inc. rozpoczął projekt pilotażowy z Integratorem Systemów w USA



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - rozpoczęła projekt pilotażowy z Integratorem Systemów w USA, którego celem będzie wsparcie oferty technologicznej klienta kierowanej do rządowych instytucji na terenie Stanów Zjednoczonych, podała spółka.

"Zarząd spółki uznał fakt rozpoczęcia pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)