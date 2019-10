Indeks S&P 500 spada o 0,04 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,23 proc., a Nasdaq idzie w górę o 0,3 proc.

Akcje Tesli rosną o 14,5 proc. Producent samochodów elektrycznych podał, że w trzecim kwartale odnotował zysk w wysokości 143 mln dolarów wobec oczekiwanej straty w wysokości 253 mln USD.

Szef Tesli Elon Musk zapowiedział, że w 2019 roku sprzeda co najmniej 360 tys. samochodów. Aby tego dokonać musi w ostatnich trzech miesiącach dostarczyć ok. 105 tys. egzemplarzy. W rekordowym trzecim kwartale odbiorcy otrzymali 97 tys.

Twitter spada o 19 proc. Zysk na akcję amerykańskiego portalu społecznościowego w III kw. wyniósł 17 centów. Oczekiwano 25 centów.

Notowania PayPal rosną o 8,5 proc. - firma podała, że w III kw. skorygowany zysk na akcję wyniósł 61 centów vs konsensus rynkowy 53 centy.

Kurs akcji eBay spada o 9 proc. - prognozowany przez firmę całoroczny zysk na akcję jest o 3 centy poniżej oczekiwań analityków.

3M idzie w dół o 5 proc. - przychody w III kw. były niższe od oczekiwań, a firma obniżyła prognozę zysku na cały rok.

Notowania Forda spadają o 7 proc. – koncern nieznacznie obniżył prognozę skorygowanego zysku na akcję w roku fiskalnym.

Walory Microsoft rosną o 1,5 proc., ponieważ kwartalny zysk na akcję wyniósł 1,38 USD vs konsensus rynkowy 1,24 USD.

Po zakończeniu notowań swoje wyniki przedstawią m.in. Amazon, Intel i Visa.

"W tym sezonie wyników wszyscy spodziewali się najgorszego, a na razie jest odrobinę lepiej niż oczekiwano" - powiedziała Yana Barton, menedżerka portfela w Eaton Vance Management.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,16 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,45 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,24 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,9 proc.

Akcje spółki Nokia zniżkują na giełdzie w Helsinkach o 25 proc. - najmocniej od 1991 r. - po tym, gdy spółka obniżyła swój guidance i zawiesiła wypłatę dywidendy.

Notowania Daimlera rosną 3,5 proc. po tym, jak koncern podał, że jego EBIT w III kw. wyniósł 2,69 mld euro wobec prognoz 2,54 mld euro.

BASF rośnie o 2,5 proc. - firma miała w III kw. skorygowany EBIT w wysokości 1,12 mld euro wobec konsensusu rynkowego na poziomie 1,06 mld euro.

Swoje roczne prognozy sprzedaży i guidance podwyższyła spółka Puma, lecz mimo to kurs akcji spółki spada o 3 proc.

Royal Bank of Scotland zniżkuje o 3 proc. - strata operacyjna przed opodatkowaniem w III kw. wyniosła 8 mln funtów, podczas gdy spodziewano się zysku 720 mln funtów.

Walory Europcar tanieją o rekordowe 33 proc. po podanych wynikach przychodów za III kw.

Notowania AstraZeneca rosną o 5,5 proc. – firma podniosła perspektywę sprzedaży w 2019 r.

W indeksie szerokiego rynku Stoxx Europe 600 największe zwyżki notuje sektor ochrony zdrowia.

Dolar umacnia się o 0,13 proc. wobec koszyka walut do 97,61 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,07 proc. do 1,1114.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,15 proc. do 108,53.

Kurs funta zwyżkuje o 0,2 proc. wobec dolara do 1,285.

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,74 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 2 pb do 2,23 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 18 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: 8 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,41 proc.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 0,32 proc. do 56,16 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 0,43 proc. do 61,42 USD/b.

CZWARTEK POD ZNAKIEM BANKÓW CENTRALNYCH

EBC pozostawił podstawowe stopy procentowe bez zmian.

Stopy proc. pozostaną na obecnych lub niższych poziomach do czasu zbliżenia się inflacji w okolice celu.

"Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc. oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - napisano.

EBC potwierdził wznowienie QE w wys. 20 mld EUR miesięcznie od 1 listopada.

"Bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu PKB w strefie euro pozostaje przechylony na stronę negatywną" - powiedział podczas konferencji prezes EBC Mario Draghi.

"W szczególności zagrożenia te dotyczą przedłużającej się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi, rosnącym protekcjonizmem i słabościami na rynkach wschodzących" - ocenił prezes EBC.

Przed posiedzeniem EBC rynek wyceniał podwyżkę stopy depozytowej o 0,1 proc. na 22,5 proc.

Bank Centralny Turcji (CTB) obniżył benchmarkową stopę repo o 250 pb do 14 proc. - poinformował bank w komunikacie. To trzecia z rzędu obniżka kosztów kredytu przez CTB - wcześniej obniżono stopy proc. o 325 i 425 pb odpowiednio.

Mediana prognoz 30 ekonomistów ankietowani przez agencję Bloomberga wskazywała na obniżenie stóp procentowych o 100 pb do 15,5 proc.

Bank centralny Szwecji (Riksbank) i Norwegii (Norges Bank) pozostawiły główną stopę procentową na poziomie -0,25 proc. i 1,5 proc odpowiednio.

Bank centralny Filipin - Bangko Sentral ng Pilipnas - obniżył w czwartek stopę rezerw obowiązkowych dla banków o 1 pkt procentowy - do 14,0 proc. Decyzja zacznie obowiązywać od początku grudnia. To już 4. w tym roku obniżka tego benchmarku.

Bank Indonesia obniżył z kolei swoją stopę procentową do 5,0 proc. - o 25 pkt. bazowych. Takiej decyzji spodziewała się większość ankietowanych analityków.

TERMIN BREXITU NIEWIADOMĄ

Liderzy frakcji politycznych w PE poparli przedłużenie brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Szef europarlamentu David Sassoli wysłał w tej sprawie list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska - poinformował w czwartek rzecznik PE Jaume Duch.

W środę również ambasadorowie 27 państw członkowskich zgodzili się co do przedłużenia brexitu, aby uniknąć bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, nie zapadły jednak formalne decyzje co do czasu jego przedłużenia.

Brytyjski rząd nie planuje na przyszły tydzień parlamentarnej debaty nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE - wynika z podanego w czwartek harmonogramu prac Izby Gmin. To oznaczałoby, że rządowi nie uda się doprowadzić do brexitu 31 października.

"Wygląda na to, że przepychanki brexitowe będą się nadal ciągnęły" - napisali analitycy ANZ w raporcie.