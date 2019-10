Źródło: PAP

ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo; aresztowano go na trzy miesiące - poinformował PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że do zatrzymania doszło 24 października w Warszawie. Mężczyzna to obywatel Polski Piotr Ś.