Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police.

"Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania listu intencyjnego do dnia 22 listopada 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego 'Polimery Police', poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia br. Grupa Lotos podpisała ze spółkami z Grupy Azoty, tj. Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi Police i PDH Polska (spółka celowa realizująca projekt Polimery Police, obecnie Grupa Azoty Polyolefins) list intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału koncernu w finansowaniu projektu Polimery Police, poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływa 31 października 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)