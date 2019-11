Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,20 proc. i wyniósł 27 766,29 pkt. S&P 500 stracił 0,16 proc. i wyniósł 3103,54 pkt. Natomiast Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,24 proc. do 8506,21 pkt

Akcje Macy's szły w dół o 3 proc. - detalista obniżył prognozę dotyczącą sprzedaży i zysku na akcję w roku fiskalnym.

Notowania TD Ameritrade rosły 16 proc. po tym, jak stacja Fox News podała, że Charles Schwab zamierza przejąć spółkę za 26 mld USD. Charles Schwab zwyżkował 7 proc.

"Obniżenie sentymentu pogłębiało się w środę, chociaż ostatnie spadki na giełdach pozostają niewielkie w kontekście zysków, które inwestorzy osiągnęli do tej pory w czwartym kwartale" - powiedział Ian Williams, analityk ekonomii i strategii Peel Hunt.

Dziennik "Wall Street Journal" podał, że Chiny zapraszają amerykańskich negocjatorów handlowych na dalsze rozmowy do Pekinu. W ostatnich dniach konsultacje obu stron odbywały się w formie telekonferencji. Wicepremier Liu He miał zaprosić do Pekinu na kolejną rundę negocjacji przedstawiciela handlowego USA Roberta Lighthizera i sekretarza skarbu Stevena Mnuchina podczas rozmowy telefonicznej.

Oczekuje się, że prezydent USA Donald Trump podpisze uchwalony przez amerykański Kongres pakiet ustaw wspierających demonstrantów w Hongkongu, być może już w czwartek, a to może doprowadzić do dalszej konfrontacji z Chinami i zagrozić przygotowywanej umowie handlowej Waszyngtonu z Pekinem.

Chińskie MSZ zażądało w czwartek od prezydenta USA Donalda Trumpa, aby nie podpisywał tych ustaw i ponownie zagroziło "silnymi środkami odwetowymi", jeśli nowe prawa wejdą w życie.

Nastrojów na rynkach nie poprawiły komentarze głównego chińskiego negocjatora - Liu He, który wyraził "ostrożny optymizm" co do możliwego zawarcia umowy handlowej z USA, chociaż rozmowy handlowe pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem coraz bardziej się przeciągają.

W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu Gao Feng.

"Chiny są gotowe współpracować z USA w celu właściwego uregulowania obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na podstawie zasad równego traktowania i wzajemnego szacunku, by dążyć do zawarcia wstępnej umowy handlowej" - powiedział Gao. Dodał, że plotki medialne dotyczące rozmów mijają się z prawdą.

"Oczekiwania dotyczące podpisania wstępnej umowy handlowej stały się dość wysokie, co oczywiście zwiększa ryzyko, że jeśli porozumienie nie zostanie zrealizowane, rynki będą rozczarowane" - powiedział Andrew Sheets, główny strateg w Morgan Stanley.

"Optymistyczny scenariusz jest taki, że wstępne porozumienie może zostać osiągnięte w tym roku, a bardziej pesymistyczna możliwość jest taka, że pierwsza faza umowy handlowej zostanie przeciągnięta do pewnego momentu w przyszłym roku" - powiedział Zhang Yansheng, główny badacz w China Center for International Economic Exchanges.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA pozostała bez zmian na poziomie 227 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 218 tys.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w październiku wyniosła 5,46 mln w ujęciu rocznym vs. oczekiwane 5,49 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).(PAP)