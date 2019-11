Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Holding podjął uchwałę o przystąpieniu do rozmów z podmiotami z Grupy Gazprombank celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji sprzedaży 100% w OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie oraz o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka.

"Zarząd Getin Holding [...] powziął informację o otrzymaniu przez podmioty z Grupy Gazprombank, Federacja Rosyjska, zgody komitetu inwestycyjnego inwestora na przystąpienie do rozmów z emitentem celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji nabycia od emitenta jego udziału w spółce OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, wynoszącego 100% kapitału zakładowego Carcade. W związku z powyższym zarząd emitenta w dniu 22 listopada 2019 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do rozmów ws. zbycia na rzecz inwestora udziału w Carcade" - czytamy w komunikacie.

W związku z tą decyzją, Getin Holding zdecydował również o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu 22,059% akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, Białoruś (Idea Bank Białoruś).

"Zawarcie wyżej wymienionych umów uzależnione jest m.in. od wyrażenia zgody przez radę nadzorczą emitenta" - czytamy dalej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)