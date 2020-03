Mercator Medical dostosowuje działalność do obwieszczenia o wyrobach medycznych



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - W związku z obwieszczeniem ministra zdrowia, zmieniono wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium. Wykaz obejmuje m.in. rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, obłożenia chirurgiczne, maski chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i fartuchy włókninowe. Mercator Medical podjął niezbędne działania w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych warunków, podała spółka.

"Emitent nie dysponuje na dzień niniejszego raportu informacjami, czy i ewentualnie w jakim zakresie będzie mógł realizować zagraniczne zamówienia i kontrakty w ramach działalności dystrybucyjnej w Europie, obsługiwane dotychczas z magazynów zlokalizowanych na terytorium Polski" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Mercator Medical analizuje potencjalny wpływ tych zmian na wyniki działalności grupy kapitałowej. Potencjalny wpływ może być istotny z racji międzynarodowej działalności dystrybucyjnej grupy kapitałowej. Niezwłocznie po oszacowaniu potencjalnego wpływu nowych regulacji na osiągane wyniki i jego sytuację finansową oraz gospodarczą zarząd przekaże stosowną informację osobnym raportem bieżącym, podkreślono.

"Spółka nie zidentyfikowała na dzień niniejszego raportu na rynku światowym braków podażowych rękawic jednorazowych w związku ze zwiększonym popytem. Jednocześnie wskazała na funkcjonowanie fabryki rękawic w Tajlandii w niezmienionym, normalnym trybie, z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych. Dostawy kontenerowe z Tajlandii do klientów realizowane są bez zakłóceń" - czytamy także.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

