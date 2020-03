Szczecin: Miasto zaleca odwołanie wydarzeń kulturalnych i sportowych

Źródło: PAP

Miejski zespół zarządzania kryzysowego zarekomendował we wtorek odwołanie imprez masowych w związku z zagrożeniem koronwairusem - podały we wtorek służby prasowe szczecińskiego magistratu. Miasto przygotowuje się m.in. do zamknięcia basenów szkolnych i miejskich pływalni.