"Klienci Banku Pocztowego korzystający z kredytów i pożyczek, gotówkowych oraz hipotecznych mogą wnioskować o tzw. wakacje kredytowe. Zawieszenie rat kapitałowych możliwe jest na okres od 1 do 6 miesięcy - o długości zadecyduje sam klient, który w tym czasie spłacać będzie należne za ten okres odsetki. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, gdy składka płatna jest w ratach, spłata rat składki ubezpieczeniowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy kredytowej" - czytamy w komunikacie.



Wniosek o odroczenie rat kapitałowych kredytu należ złożyć na 5 dni przed terminem zapadalności raty. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prolongata będzie obowiązywać od następnej raty kredytu. Klient zobowiązany będzie spłacić najbliższą ratę w terminie określonym w umowie. Po zakończeniu prolongaty nastąpi rekalkulacja rat (ustalenie nowej wysokości rat z zastosowaniem dotychczasowego okresu kredytowania). Wydłużeniu nie ulegnie okres kredytowania, podano również.



"W trosce o naszych klientów zdecydowaliśmy się zaoferować im zawieszenie rat kapitałowych bez przedłużania okresu kredytowania, a więc bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Nie trzeba będzie przesyłać czegokolwiek listownie czy osobiście stawiać się w placówce. To przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie, bo unikanie niepotrzebnych interakcji jest obecnie najważniejsze. [...] Mam nadzieję, że wakacje kredytowe wprowadzane przez cały sektor bankowy ułatwią Polakom życie w najbliższych miesiącach. Formalności związane z tzw. wakacjami kredytowymi uprościliśmy do minimum" - powiedział prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w materiale.



Bank Pocztowy nie będzie pobierał żadnych opłat w związku z udzieleniem prolongaty, a możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych dostępna jest do odwołania, podkreślono.



Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.