"Od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej jest osób chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki i chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej" - zapowiedział Szumowski.

Minister zdrowia podkreślił też, że przechodząc do nowej rzeczywistości należy cały czas zachowywać środki ostrożności, które będą minimalizować rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

"Ludzie chorują nie tylko na Covid-19 stąd potrzeba odmrożenia państwa, potrzeba też środków na służbę zdrowia" - powiedział Szumowski.

Minister zdrowia odpowiadając na pytanie o kary za nie noszenie maseczek oraz gdzie obywatele mają je zdobyć odpowiedział, że taki obowiązek funkcjonuje w wielu innych krajach na całym świecie. "Nie mówimy, że musi to być maseczka, może to być chustka, szalik" - oświadczył.

"Co do konkretnych regulacji, będziemy je przedstawiali po świętach. Natomiast ten obowiązek będzie od czwartku poświątecznego" - dodał Szumowski.

Zalecał, by nadchodzące święta spędzić z osobami, z którymi zamieszkujemy (a nie w szerokim gronie rodzinnym).

"Wysłuchałem wstępnych wniosków z raportu polskich lekarzy z Lombardii, wprowadzamy je w życie"

Wysłuchałem już wstępnych wniosków z raportu polskich lekarzy wracających z misji w Lombardii; wprowadzamy je w życie - poinformował w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zalecenia konsultantów krajowych uwzględniają doświadczenia z misji w Lombardii - dodał.

Podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim Szumowski został zapytany o zalecenia dla medyków na szczyt epidemii, jakie mają przygotować polscy lekarze wracający z misji w Lombardii na podstawie zdobytego tam doświadczenia.

Jak podkreślił szef MZ, misja w Lombardii to "niezwykle cenna inicjatywa". "Z jednej strony mamy możliwość pomocy naszym przyjaciołom we Włoszech, a z drugiej strony my uczymy się bardzo wiele" - zwrócił uwagę minister.

Szumowski poinformował, że wysłuchał już wstępnych wniosków z tego raportu. "Wprowadzamy je w życie. Zalecenia konsultantów krajowych uwzględniają te doświadczenia z misji w Lombardii, także wykorzystujemy każdą informację, której się dowiadujemy" - zapewnił.

