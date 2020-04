Energa przeprowadzi pilotaż ładowarek dla e-aut na słupach oświetleniowych



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Grupa Energa zbada nowe możliwości ładowania pojazdów elektrycznych, wykorzystując do tego własną infrastrukturę oświetleniową, podała spółka. Spółka zależna Energa Oświetlenie w ramach pilotażu zainstaluje trzy ładowarki pojazdów elektrycznych na należących do siebie słupach.

"W ostatnich latach dynamicznie postępuje modernizacja oświetlenia ulicznego, w ramach której energochłonne lampy sodowe zostały zastąpione znacznie oszczędniejszą technologią LED. Ponieważ przeciętna oprawa LED zużywa o połowę mniej energii niż sodowa, rezerwa mocy zapewnianej przez standardowe przyłącze pozwala bardziej elastycznie podchodzić do wykorzystania przydrożnych słupów. Możliwe jest więc zasilanie dodatkowych urządzeń. Dzięki temu w ramach przygotowywanego obecnie do realizacji pilotażowego programu Energa Oświetlenie będzie instalować na należących do siebie słupach ładowarki pojazdów elektrycznych" - czytamy w komunikacie.

Wśród zalet tego rozwiązania wymieniono szybszą instalację ładowarek na już istniejących słupach jest szybsza - wymogi administracyjne są w takim wypadku mniejsze. Nie trzeba np. występować o pozwolenie na budowę czy nową umowę przyłączeniową (urządzenie korzystać będzie z już istniejącego przyłącza, zbudowanego na potrzeby oświetlenia). Tym samym pełen montaż jednej ładowarki (wraz z planistyką i pozyskaniem pozwoleń) na słup wymaga ok. 2 miesięcy, podczas gdy dla wolnostojącej stacji to w niektórych przypadkach kwestia nawet 14 miesięcy.

"Ponadto, ładowarki na słupach oświetleniowych są z tańsze od standardowych stacji ładowania, a także wszechstronne. Odpowiednia, prosta w wykonaniu modyfikacja pozwoli stacjom ładować nie tylko samochody elektryczne, ale docelowo również hulajnogi, rowery, motocykle i skutery elektryczne" - czytamy dalej.

Ładowarki na słupach oświetleniowych, dostępne całodobowo, posłużą uzupełniania prądu w częściowo rozładowanych bateriach lub pozostawiania pojazdu na całą noc w celu pełnego naładowania. Stacje na słupach będą też alternatywą dla mieszkańców miejskich bloków, nie mających możliwości zainstalowania np. własnego wallboxa w garażu. Urządzenia Energi Oświetlenia będą działać w ramach sieci ładowarek zarządzanej przez Energę Obrót.

"Pilotaż pozwoli Enerdze Oświetleniu określić potencjalne zainteresowanie klientów takim rozwiązaniem. Zakłada montaż trzech tego typu urządzeń działających w przedziale mocy od 3,7 do 22 kW, w zależności od aktualnego poboru mocy na potrzeby oświetlenia. Dwie pierwsze ładowarki powstaną na słupach w Gdyni, w ramach współpracy z samorządem miejskim. Trzecia lokalizacja jest obecnie wybierana w oparciu o analizę zapotrzebowania ze strony samorządów oraz umiejscowienia blisko stref mieszkalnych w większych miastach" - podsumowano.

Energa Oświetlenie zarządza łącznie 332 tys. opraw oświetleniowych m.in. na terenie większości miast północnej Polski. Są one sukcesywnie modernizowane, dzięki czemu już ok. 20% z nich to oprawy LED.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)