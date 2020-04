Aukcję w imieniu Polski przeprowadziła giełda EEX (European Energy Exchange).

Jak poinformował w czwartek Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), na sprzedaż wystawiono 5 mln 332 tys. uprawnień EUA. W aukcji uczestniczyło 21 podmiotów. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło ponad 8,5 mln EUA, czyli popyt był ponad półtora raza większy niż podaż w ramach polskiej aukcji.

Cena rozliczeniowa wyniosła 19,75 euro za uprawnienie, a przychód polskiego budżetu ze sprzedaży uprawnień wyniósł 105 mln 307 tys. euro.

Jak przypomniało KOBiZE, w 2020 r. Polska ma w sumie sprzedać nieco ponad 141 mln przydzielonych jej w ramach EU-ETS uprawnień EUA. Wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR. Ile uprawnień trafi do rezerwy powinno być wiadomo po opublikowaniu przez Komisję Europejską danych o liczbie uprawnień w obiegu, co planowane jest 15 maja.(PAP)