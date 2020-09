"Nie mamy lockdownu, nie mamy żadnego sektora, który dziś jest wyłączony w trybie ustawowym czy też dlatego, że w innych państwach został on zamknięty. Nie planujemy przedłużenia tych instrumentów, które działały w kwietniu, maju i czerwcu" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej na ImpactCEE.

"Dziś raczej mówimy o instrumentach, które będą uruchomieniem środków płynnościowych w inny sposób; czy to za sprawą zamówień publicznych czy to za sprawą funduszy inwestycyjnych […] czy to za sprawą ulg podatkowych, które przygotowujemy […] i chcemy, żeby one uruchomiły oszczędności przedsiębiorców" - dodała.

Przypomniała, że wczoraj prezydent podpisał ustawę o tarczy dla branży turystycznej.

Wśród instrumentów wprowadzanych kolejnymi "tarczami" w okresie kwiecień-czerwień 2020 r. były m.in. zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, dopłaty do wynagrodzeń czy mikropożyczki.