Podczas konferencji Impact CEE wiele uwagi poświęcono cyfrowemu przyspieszeniu i zmieniającym się zachowaniom konsumentów, którzy zdecydowanie częściej niż przed pandemią korzystają z internetu, aby dokonać zakupów lub załatwić codzienne sprawy. Według najnowszego raportu Google “Wpływ pandemii COVID-19 na polski rynek e-commerce”, kupujący przez internet po raz pierwszy stanowili ponad 6 proc. wszystkich klientów online, a odsetek kupujących w sieci wyniósł aż 73%.

Reklama

75% użytkowników szuka informacji o firmach w Google

W internecie nie tylko robimy zakupy, ale przede wszystkim szukamy tam podstawowych informacji o firmach: godzin otwarcia sklepu, adresu strony internetowej, oferty i opinii innych klientów. Użytkownicy Map Google bardzo często wybierają opcję “w pobliżu”, aby wyszukać m.in. sklepy, restauracje czy hotele w ich najbliższej okolicy.

Najprostszym sposobem na to, by klienci bezproblemowo znaleźli najważniejsze informacje i kontakt do Twojej firmy, jest założenie bezpłatnej wizytówki w ramach Google Moja Firma, która wyświetli się użytkownikom w wynikach wyszukiwania, a także na Mapach Google. Profil Google Moja Firma to nie tylko lokalna wizytówka - to także doskonały kanał do komunikacji z klientami i przekazywania im najważniejszych, aktualnych informacji o działalności, takich jak: godziny otwarcia, menu, oferta czy dane kontaktowe. Co więcej, klienci mogą publikować opinie i zamawiać usługi bezpośrednio w Twoim profilu.

Wizytówka ułatwi klientom kontakt z Twoją firmą na różne sposoby. Co ważne, zaktualizowana wizytówka z kompletem informacji w Wyszukiwarce i na Mapach Google pomaga w dotarciu do klientów. Takie firmy otrzymują średnio 4,3 razy więcej telefonów, a ich strony odwiedza 2,6 razy więcej zainteresowanych. Dlatego oprócz założenia profilu Google Moja Firma, tak ważna jest aktualizacja znajdujących się tam informacji.

Bądź Firmą Jutra

W założeniu profilu Google Moja Firma i odpowiednim zarządzaniem nim pomóc może całkowicie bezpłatny program Google i Polskiego Funduszu Rozwoju - Firmy Jutra, dzięki któremu mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą rozwinąć swój biznes w internecie oraz przy pomocy prostych narzędzi dotrzeć do nowych klientów, którzy obecnie coraz częściej szukają usług i produktów w sieci.

Udział w programie składa się z 3 kroków:

Krok 1 - konsultant Firm Jutra po indywidualnej sesji z przedsiębiorcą przygotuje plan rozwoju firmy w internecie w oparciu o potrzeby i cele firmy oraz jej poziom zaawansowania działalności w sieci

- konsultant Firm Jutra po przygotuje w oparciu o potrzeby i cele firmy oraz jej poziom zaawansowania działalności w sieci Krok 2 - pakiet wiedzy i szkoleń m.in. zakresu marketingu internetowego, analityki i UX, który pomoże firmie zbudować swoją obecność w internecie i zacząć zarabiać na działalności online. Szkolenia dobierane są indywidualnie dla każdej firmy w zależności od tego, jakie aspekty działalności w internecie chciałaby poprawić. Szkolenia mogą dotyczyć podstawowych elementów obecności w internecie, takich jak np. utworzenie wizytówki Google Moja Firma, optymalizacji strony, SEO, ale także bardziej zaawansowanych, jak np. rozwiązań chmurowych czy analityki internetowej.

- pakiet wiedzy i szkoleń m.in. zakresu marketingu internetowego, analityki i UX, który pomoże firmie zbudować swoją obecność w internecie i zacząć zarabiać na działalności online. Szkolenia dobierane są indywidualnie dla każdej firmy w zależności od tego, jakie aspekty działalności w internecie chciałaby poprawić. Szkolenia mogą dotyczyć podstawowych elementów obecności w internecie, takich jak np. utworzenie wizytówki Google Moja Firma, optymalizacji strony, SEO, ale także bardziej zaawansowanych, jak np. rozwiązań chmurowych czy analityki internetowej. Krok 3 - przez 3 miesiące od zakończenia kursu firmy mają możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub mailowych z konsultantem Google, który pomoże wdrażać, monitorować i modyfikować założenia wypracowanej strategii.

Od startu programu w listopadzie 2020 roku Google pomógł już w rozwoju ponad 8700 firmom.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programie i korzystać oraz się zarejestrować, zapraszamy do odwiedzenia strony firmyjutra.pl.