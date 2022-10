Największe skutki kryzysu, które w tej chwili mamy, to z jednej strony wysoka inflacja, ale co znacznie gorsze może być dla nas – dla banków – (w najbliższych kwartałach) to spowolnienie gospodarcze – mówi wiceprezes Banku Pekao S.A. Jerzy Kwieciński.

Jak dodaje, spowolnienie gospodarcze jest wywołane „nie tylko czynnikami wewnętrznymi (czyli tym, co się dzieje u nas w kraju), ale przede wszystkim tym, co się dzieje na rynkach europejskich i światowych". Reklama „Mamy w tej chwili kolejny szok gospodarczy wywołany wojną na Ukrainie. Ten szok gospodarczy przekłada się na niepewność prowadzenia działalności gospodarczej" – zaznacza Jerzy Kwieciński. „[...] Sądzę, że w najbliższych kwartałach będziemy doświadczali spowolnienia gospodarczego. Ono jest nieuniknione. To spowolnienie idzie w poprzek Europy, ale również jest obecne na innych rynkach światowych, jak chociażby Stanach Zjednoczonych" – podkreśla wiceprezes Banku Pekao S.A. „Nasza gospodarka jest bardzo elastyczna. Nasza gospodarka jest bardzo silnie oparta na przemyśle, więc będziemy mieli spowolnienie, ale na pewno nie będziemy mieli recesji [...] – uważa Jerzy Kwieciński. „Myślę, że w przyszłym roku będziemy wychodzili z tego »dołka«" – ocenia wiceprezes Banku Pekao S.A. Jak dodaje, spowolnienie „nie będzie zbyt długotrwałe". Więcej w materiale wideo.