Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 138 mln zł wobec 859 mln zł rok wcześniej, a EBITDA - 395 mln zł wobec odpowiednio 119 mln zł. Zysk EBIT wyniósł 64 mln zł wobec 74 mln zł rok wcześniej.

"IV kwartał 2021 roku to okres wzrostu poziomu cen sprzedaży nawozów wywołany przez gwałtowne bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji nawozów, szczególnie gazu ziemnego, które wykreowały niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji. Jednocześnie wyniki IV kwartału odzwierciedlały wysoki popyt na produkty chemiczne Segmentu Agro Spółki (melamina, mocznik do celów technicznych i RedNoxy)" - czytamy w komunikacie.

W całym 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 210 mln zł wobec 216 mln zł zysku rok wcześniej.

ZA Puławy wypracowały skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 489 mln zł w 2021 roku (w roku poprzednim: 3 206 mln zł) i wynik EBITDA w wysokości 660 mln zł (wobec odpowiednio: 508 mln zł), przy marży EBITDA 12% (wobec 15,8%). Wzrost cen gazu do historycznych maksimów spowodował w skali roku obniżenie marży EBITDA o 3,8 pkt proc. przy wyniku EBITDA wyższym o 29,9%, wskazano również.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2021, którego publikacja została zaplanowana na 27 kwietnia 2022 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

