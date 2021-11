Reklama

"Rada nadzorcza spółki udzieliła zgody na: (i) dalsze nabywanie akcji w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych oraz (ii) transakcję, która stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, mając na względzie ustalenie ceny za jedną akcję w ramach transakcji na tym samym poziomie co cena za jedną akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku przez spółkę, Reddev oraz Zygmunta Solorza, w ocenie rady nadzorczej nie dojdzie do naruszenia interesów spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieli okazję sprzedać akcje spółki w wezwaniu po cenie równej cenie akcji w ramach transakcji, a jednocześnie mogą po zbliżonej cenie dokonywać dalszych transakcji na rynku regulowanym, podano również.

Pod koniec września br. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł. Przedmiotem wezwania było 263 807 651 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł każda, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat, w tym: 14 639 946 akcji imiennych uprzywilejowanych, 249 167 705 akcji zwykłych na okaziciela. W ramach wezwania, Cyfrowy Polsat nabył 11 768 260 akcji zwykłych na okaziciela spółki. Nie zostały zbyte żadne akcje imienne.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)