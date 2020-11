„Nie sprawozdawczość dotycząca ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), lecz stosowanie tych wskaźników w codziennym działaniu firm będzie miało decydujące znaczenie. […] Dziś ponad 40 bln USD są warte aktywa zarządzane przy wykorzystaniu strategii zrównoważonego inwestowania. 6 na 10 przebadanych funduszy ESG z Europy gwarantowało wyższą stopę zwrotu niż fundusze nieuwzględniające czynników ESG zarówno w krótkim, jak i dłuższym okresie. Co ważne, lepsze wyniki miały one także w okresie lockdownu wymuszonego pandemią” – wnioskowali analitycy 300Research, prezentując kilka tygodni temu raport „Zrównoważone finanse. Od Miltona Friedmana i kapitalizmu udziałowców do zielonej sekurytyzacji i ESG”.

To, że również w pandemii temat zielonego inwestowania i zrównoważonego rozwoju firm, jak i całych gospodarek jest na tapecie, nie zaskakuje Anny Bak z londyńskiego Association for Financial Markets in Europe (AFME). Finansistka, zapowiadana jako jedna ze speakerek nadchodzącego Impact finance’20, twierdzi, że wobec zobowiązań i celów klimatycznych, jakie postawiła przed sobą Unia Europejska (m.in. neutralność klimatyczna do 2050 r.), „zielone” tematy będą na szczycie agendy przez najbliższe lata.

- Wraz z oczekiwanym polepszaniem się sytuacji w gospodarce po końcu pandemii, będzie to wręcz pierwszorzędny temat. Wyzwaniem jest jednak m.in. brak jednolitych standardów co do tego czym jest ESG i jak należy je strukturyzować. Ta lekcja jeszcze przed nami – mówiła Anna Bak podczas jednej z niedawnych eksperckich dyskusji w gronie londyńskich finansistów.

KNF w nowym sojuszu

Tymczasem jednak „zielone finansowanie” zdobywa kolejne przyczółki w Polsce. W minionym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła w rozmowie z 300Gospodarka, że przystąpi do Network for Greening the Financial System (NGFS). To międzynarodowa organizacja, zrzeszająca banki centralne i regulatorów rynków finansowych, działającej w obszarze ryzyka klimatycznego. Dlaczego to tak istotna informacja? NFGS to jedna z najpotężniejszych organizacji forsujących wdrożenie standardów finansowania inwestycji pod kątem ich wpływu na otoczenie i środowisko. Stanisław Stefaniak z Fundacji Instrat podkreśla wręcz, że „uczestnictwo w sieci ułatwi KNF wykształcenia własnych kompetencji w zakresie nadzoru nad klimatycznymi aspektami działalności instytucji finansowych”. Bez takich kompetencji polski system finansowy będzie outsiderem w Europie. To właśnie banki jako instytucje finansujące inwestycje, mają być impulsem dla dużego biznesu, wciąż w niewielkim stopniu podejmującym temat analizy własnych działań w kontekście otoczenia i środowiska.

Ślad węglowy jak żywy

Okazuje się jednak, że są już narzędzia, pozwalające przenieść praktyki raportowania ESG do realiów…konsumenckich.

- Banki i instytucje finansowe, by do angażować klientów do pozytywnych zmian, potrzebują innowacyjnych rozwiązań i sojuszy. Stąd narodziny Doconomy, które w ścisłej współpracy z czołowymi graczami w branży finansowej oferuje każdemu bankowi współpracę z klientami w imię lepszego jutra. To śledzenie ich śladu węglowego i wspieranie ich w codziennych decyzjach konsumenckich - podkreśla Helena Mueller, jedna z liderek szwedzkiego Doconomy, również obecna na zbliżającym się Impact finance’20.

To właśnie Doconomy pozwala – w oparciu o dane – zobaczyć na żywo to, co było dotychczas niewidoczne, czyli jak każda nasza decyzja zakupowa wpływa na ślad węglowy, jaki po sobie zostawiamy. Zdaniem Adriana Rimmera z London Stock Exchange Group, kolejnego ze speakerów Impact finance’20, od zielonego koloru w finansach nie ma już odwrotu.

- Zbyt długo ten temat był spychany na boczny tor. Teraz jest już na czołówkach gazet. Nikt nie dyskutuje, czy takie podejście ma sens. To już jest część świata finansów, czas je usystematyzować i rozwinąć – ocenia Rimmer.

Liderzy w komplecie

Kluczowym pojęciem tegorocznego Impact finance będzie kooperacja, tak potrzebna podczas wojny wydanej pandemii. To właśnie współpraca ma być odpowiedzią na nowe wyzwania i impulsem dla zdrowej, efektywnej konkurencji. Stąd na Impact finance’20, prowadzonego w rytm 5 ścieżek tematycznych (Global Reset & Banking; Cloud Solutions, Emerging Tech & Security; Payments & Future Commerce; Sustainable Finance & Social Impact; Tech Talent, Innovation & Investment) zaplanowane jest m.in. spotkanie delegacji przedstawicieli polityków, bankowców i regulatorów z CEE, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Do tego dojdzie okazja do spotkań oraz dyskusji nie tylko podczas debat panelowych na wizji, ale i w trakcie interaktywnych, kameralnych sesji networkingowych. Nie dziwi więc, że swój udział w wydarzeniu zapowiedziały już największe marki i instytucje, takie jak: Mastercard, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, FinTech Poland, Polski Instytut Ekonomiczny, PKO BP, Microsoft oraz Startup Poland. Tegoroczny Impact to także przedstawiciele wschodzących gwiazd sceny fintechowej z takich marek, jak: Blik, Raisin, Silent Eight, Klarna czy W2 Global Data. A do tego pierwszy szereg menedżerów ze szturmujących rynek challenger banków, m.in.: Solaris, N26 czy Arival.

