Spółka celowa będzie świadczyć następujące usługi: usługi transportu intermodalnego od terminala do terminala (transport, przeładunek, przetwarzanie dokumentów); składy całopociągowe; obsługa przedziałów czasowych; usługi frachtu RID; w razie potrzeby dostawa "ostatniej mili", podano.



"Zawierając umowę, PKP Cargo S.A. uzyskało gwarancję obsługi przewozów oferowanych przez stronę litewską na odcinku polskim, a w perspektywie - możliwość obsługi również odcinków zagranicznych" - czytamy w komunikacie.



Jak podano, umowa wejdzie w życie pod warunkiem i z chwilą uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.



"Ta umowa to przykład realizacji strategii Grupy PKP Cargo. Dążymy do tego, aby z przewoźnika kolejowego przekształcić się w operatora logistycznego Chcemy też być coraz bardziej aktywnym podmiotem w naszej części Europy" - powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.



Dodał, że polsko-litewska spółka może realizować przewóz nie tylko kontenerów, ale także np. naczep samochodowych.



"Takie pilotażowe przewozy naczep samochodowych na platformach kolejowych już zrealizowaliśmy i dały one zadowalające rezultaty. Klienci pytają o takie usługi, bo dla nich przewóz naczepy pociągiem zamiast ciężarówką jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem"- wyjaśnił Warsewicz.



Rocznie granicę polsko-litewską przekracza około 2,7 mln ciężarówek i przejęcie części tych ładunków przez kolej wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo w transporcie i stan środowiska naturalnego w Polsce, zaznaczono.



Spółka celowa będzie funkcjonowała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej kapitał zakładowy wyniesie 1 330 000 zł i będzie dzielił się na 13 300 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Struktura właścicielska nowej spółki przedstawiałaby się następująco: 50% udziałów PKP Cargo S.A. + 50% udziałów LTG Cargo Polska Sp. z o.o., podano także.



Zarząd spółki celowej będzie składał się z dwóch członków, uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki. Każdy ze wspólników będzie miał uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu, podsumowano.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)