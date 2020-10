"Z satysfakcją informujemy o wykonaniu kolejnego kroku, który zbliża nas do debiutu na NewConnect. Złożyliśmy dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i aktualnie czekamy na decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji spółki. Mam nadzieję, że wszystkie czynności odbędą się zgodnie z wstępnie ustalonym harmonogramem i jeszcze w tym roku zadebiutujemy na tzw. małym parkiecie" - powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.



W maju br. Play2Chill pozyskało w ramach emisji prywatnej 1,5 mln zł. Środki z emisji studio przeznaczy na rozwój działalności produkcyjnej w zakresie nowych gier, przypomniano.



"W przygotowaniu do debiutu nie zwalniamy tempa i aktualnie pracujemy się nad trzema dużymi projektami. 'Motorcycle Mechanic Simulator' jest największą z tych produkcji. Gra opiera się na koncepcji największego hitu z portfolio Grupy PlayWay, 'Car Mechanic Simulator', którego sprzedaż już w 2017 roku przekroczyła milion egzemplarzy. Będzie to jednak zupełnie inny projekt. Szykujemy szereg urozmaiceń, takich jak możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych motocykli, głównie chopperów. Mamy szerokie pole do wprowadzenia płatnych dodatków rozszerzających możliwości gracza, np. poprzez dodawanie innych typów motocykli czy licencji znanych marek. Równolegle pracujemy nad kilkoma projektami. Są wśród nich symulator kata, czyli 'The Headsman', czy tytuł 'Aztec Empire', którego trailer udostępniliśmy w tym miesiącu, a jego przyjęcie przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Już teraz możemy stwierdzić, że stanie się on kluczową pozycją w naszym portfolio" - wymienił Róziecki.



Play2Chill jest polską spółką, której podstawowa działalność obejmuje produkcję gier przeznaczonych zarówno na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne jak i konsole. Spółka ściśle współpracuje z grupą PlayWay, która jest jej największym udziałowcem.



(ISBnews)