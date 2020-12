"Dzisiaj chcemy przedstawić państwu projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19" - oświadczył szef KPRM.

Jak podkreślił, najważniejszym celem rządu jest przeprowadzenie w 2021 r. programu szczepień dzięki któremu mamy uzyskać odporność populacji. "To jest największe i kluczowe wyzwanie dla Polski w 2021 roku" - mówił.

Dworczyk wskazał, że prezentowany projekt ma szczegółowo opisać wszystkie procesy, zebrać maksimum informacji, które są związane z programem szczepień.

Minister przedstawił też główne cele "wynikające z tego zasadniczego". "Po pierwsze naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne i skuteczne. Po drugie tych szczepionek musi być w wystarczającej ilości" - wskazał.

Dworczyk dodał, że cała operacja musi być przeprowadzona w najkrótszym możliwym czasie. "Tak, żeby to było bezpieczne, ale ten czas musi być jak najkrótszy. To szalenie duże wyzwanie od strony logistyki, organizacji" - zaznaczył.

Po czwarte - kontynuował - szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne. "I po szóste musimy zorganizować cały proces tak, żeby był przyjazny dla obywatela. Żeby punkty szczepień były łatwo dostępne" - podkreślił Dworczyk.

Do soboty zbieranie uwagi do strategii szczepień

Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje projektu strategii szczepień przeciw Covid-19; do soboty będziemy zbierali wszystkie uwagi, by we wtorek za tydzień rząd przyjął oficjalny dokument - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef kancelarii premiera przedstawił na konferencji prasowej projekt strategii szczepień przeciw Covid-19. Jak mówił, jeszcze we wtorek dokument trafi do konsultacji - do południa projekt zostanie zamieszczony na stronach internetowych KPRM i Ministerstwa Zdrowia.

Dworczyk poinformował, że najbliższe cztery dni, a więc do soboty do godz. 10, będą zbierane uwagi, na podstawie których projekt strategii będzie dopracowany i ulepszany. Z kolei za tydzień we wtorek 15 grudnia rząd ma przyjąć oficjalny dokument.

"Te konsultacje są szalenie ważne, bo będzie to jedno z największych, jeśli nie największe wyzwanie w roku 2021. Dobrze, abyśmy do niego przystąpili w duchu narodowej zgody" - oświadczył szef KPRM.

Dworczyk mówił, że propozycje zmian w projekcie będzie można wysyłać na specjalny adres mailowy. "Będziemy także spotykali się - głównie w formie telekonferencji - z szeregiem środowisk, nie tylko środowisk medycznych. Chcemy przedstawić ten dokument i samorządowcom, i politykom, i ekspertom. Wszystkim, którzy mogą, powinni, chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie" - zapowiedział.

"Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje" - zapewnił szef KPRM.

Narodowa Strategia Szczepień to 34-stronicowy dokument podzielony na 9 rozdziałów

Narodowa Strategia Szczepień to 34-stronicowy dokument podzielony na 9 rozdziałów, poświęconych m.in. skuteczności i bezpieczeństwu szczepionek na koronawirusa - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że musi być przeprowadzona kampania informacyjna ws. szczepień.

Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że Strategia Narodowego Programu Szczepień to dokument, który liczy 34 strony i jest podzielony na 9 rozdziałów.

Te rozdziały to kolejno: wprowadzenie; drugi rozdział poświęcony jest skuteczności i bezpieczeństwu szczepionek; trzeci rozdział opisuje cały proces zakupu i finansowania szczepionek; czwarty - proces dystrybucji i całej logistyki; piąty rozdział poświęcony jest zaleceniom medycznym i organizacji punktów szczepień oraz kolejności szczepień poszczególnych grup społecznych.

"W siódmym rozdziale opisujemy komunikację i edukację publiczną, w związku z tym, że jest to nowa szczepionka, nie tylko dla nas w Polsce, ale tak naprawdę dla całego świata, w związku z tym, że pojawiają się różne nieodpowiedzialne opinie czy fake newsy, musimy przeprowadzić dużą, uczciwą akcję informacyjną i profrekwencyjną" - mówił Dworczyk.

Zaznaczył, że obecnie poniżej 50 proc. Polaków deklaruje chęć przystąpienia do szczepienia.

Szef KPRM dodał, że ósmy rozdział strategii to monitorowanie i przebieg programu szczepień. Ostatni, dziewiąty rozdział przedstawia wszystkie podmioty zaangażowane w przygotowane Narodowej Strategii Szczepień. (PAP)