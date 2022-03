"Nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną, nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi" - powiedział Zełenski, przekonując, że "łatwiej będzie zrobić to razem, bo inaczej to oni przyjdą do was".

Ukraiński prezydent ocenił, że jeśli Europa nie zajmie teraz stanowiska, Rosja będzie celować w inne kraje europejskie. "Wszyscy jesteśmy celem Rosji. Pomóżcie sobie, pomagając nam" - mówił Zełenski do zebranych w Londynie przywódców krajów JEF.

W skład dowodzonego przez Wielką Brytanię korpusu wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.