"Zakończyła się godzina policyjna, otwierają się sklepy i działa transport publiczny.(…) Miasto przystosowało się do funkcjonowania w takich warunkach. Służby komunalne działają. Światło, woda, ogrzewanie, łączność – wszystko jest” – powiedział Poworoznyk.

Zaznaczył, że jest wystarczająca ilość artykułów spożywczych, środków do mycia, żywności dla dzieci czy pampersów. "Jedyne, do czego trzeba się przyzwyczaić, to funkcjonowanie w godz. 8-20. W tym czasie trzeba zdążyć zorganizować dostawę produktów i wszystkich innych niezbędnych rzeczy ze sklepów” – oznajmił. https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk