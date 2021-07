– To przede wszystkim porażka komunikacyjna Amerykanów. Nie tylko wobec Polski. Problematyczne jest to, jak potraktowali sojuszników w całym regionie Europy Środkowej. Nie można tak ważnych decyzji podejmować jednostronnie czy w porozumieniu z Angelą Merkel. Nasza ocena się nie zmieni i będziemy o tym głośno mówić – komentuje źródło DGP.

Przed Warszawą Chollet był w Kijowie. Nasi rozmówcy potwierdzają, że miał naciskać, by władze ukraińskie nie lobbowały w Kongresie przeciw gazociągowi. Dlaczego? Komisja finansów Izby Reprezentantów nie rezygnuje z planu pozbawienia Departamentu Stanu możliwości zawieszania sankcji (chce to wpisać do budżetu resortu dyplomacji USA). Pomysł ma w komisji poparcie zarówno republikanów, jak i demokratów.