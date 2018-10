Cyfrowy Polsat: Kanał Polsat Games zadebiutuje 15 października



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Oferta Cyfrowego Polsatu powiększy się 15 października br. o kolejny kanał tematyczny - Polsat Games, podała spółka.

"Najnowsza propozycja Telewizji Polsat - Polsat Games - jest skierowana nie tylko do fanów gier komputerowych czy e-sportu, ale również do pasjonatów nowych technologii i animacji. Oprócz recenzji gier i sprzętu oraz talk-show z udziałem twórców gier stacja będzie emitować także programy rozrywkowe z gwiazdami internetu" - czytamy w komunikacie.

Flagowymi produkcjami Polsat Games będą własne rozgrywki e-sportowe. Nowa stacja jest projektem 360°, więc programy będą dostępne w internecie nie tylko w IPLI, ale także na YouTube i Twitchu, podano również.

"Polsat Games to nie tylko telewizja. Doskonale wiemy, że jako produkt skierowany dla graczy musimy być wszędzie tam, gdzie fani gier już przyzwyczaili się konsumować treści. Dlatego wszystkie nasze transmisje na żywo będzie można oglądać na Twitchu, a programy własne, po premierze w telewizji, wylądują w IPLI i na YouTube" - wyjaśnił dyrektor kanału Bartosz Pawlik, cytowany w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)