"Podpisane na okres 72 miesięcy umowy o łącznej wartości 167,2 mln zł brutto obejmują wykonanie robót i usług całorocznego, kompleksowego utrzymania autostrady wraz z elementami służącymi jej obsłudze, takich jak obiekty inżynierskie, w tym 276 obiektów mostowych, węzły, MOP-y, drogi serwisowe i dojazdowe oraz obwód utrzymania autostrady" - czytamy w komunikacie.



Umowy obejmują odcinki od węzła Pyrzowice do węzła Gliwice Sośnica i od węzła Gliwice Sośnica do granicy państwa w Gorzyczkach, podano także.



"FBSerwis przez ostatnie 6 lat świadczyła usługi utrzymania na odcinku A1 od węzła Gliwice Sośnica do granicy z Czechami. Nowe kontrakty poszerzają portfolio spółki o ponad 44 km tej autostrady" - czytamy dalej.



W województwie śląskim FBSerwis świadczy także usługi w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich dla GDDKiA Rejon Wysoki Brzeg i Zabrze. Oprócz kontraktów drogowych, na Śląsku spółka realizuje także projekt modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Górniczej, przypomniano w materiale.



FBSerwis realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe. Prowadzi również regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).