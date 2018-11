Na Wojtkowskiego zagłosowało 23078 osób, a na Chmielewskiego 13551 - poinformowała PAP Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła ok. 42,3 proc. i była znacznie niższa niż w I turze (49,8 proc).

W I turze wyborów we Włocławku Wojtkowskiego poparło 21 października 26,25 proc. głosujących, a Chmielewskiego - 23,39 proc. wyborców. Trzecie miejsce zajął kandydat SLD Krzysztof Kukucki - 20,76 proc., a kolejne miejsca: Maciej Maciak (KWW Macieja Maciaka) - 14,13 proc. Zarówno Kukucki jak i Maciak przed II turą zaapelowali do swoich wyborców o głosowanie na dotychczasowego włodarza miasta.

W 2014 roku Wojtkowski (PO) również wygrał w II turze pokonując wówczas Andrzeja Pałuckiego z SLD Lewicy Razem. Wtedy uzyskał poparcie 64,6 proc. głosujących.

Kandydujący z listy Koalicji Obywatelskiej Wojtkowski jest doktorem nauk historycznych. Od 2007 do 2014 roku zasiadał w Sejmie. W swojej karierze był nauczycielem w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, a także pracował jako nauczyciel akademicki w kilku uczelniach, m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. (PAP)

autor: Tomasz Więcławski